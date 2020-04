Saaremaa ettevõtjad soovivad pääsu mandrile: koroonaviirus on levinud üle Eesti ja liikumispiirangud ei täida enam nii olulist rolli 

"Saaremaa asukoht ja eraldatus seavad siinsetele ettevõtetele igapäevases majandustegevuses ette tingimused, millega tuleb peaaegu kõikide teenuste ja toodete tarnelogistikat planeerides arvestada. Oleme kogukonnana väga tänulikud, et paljud tublid ettevõtjad on olenemata saarelise asukoha eripäradest otsustanud just siin, Saaremaal, ettevõtlusega tegelda," alustab Saaremaa Ettevõtjate Liit oma pöördumist.

"Kuigi kaasaegsete vahendistega saab palju töid ja tegevusi ellu viia distantsilt, siis on siiski piisavalt teemasid, mille lahendamine vajab reaalset sekkumist. Paljud ettevõtted, kes lisaks tootmisele pakuvad oma toodetele juurde ka paigaldus- ja hooldusteenuseid, ei saa seda täna seoses piirangutega teostada. Samas on selliste ettevõtete toimepidevuse tagamiseks eluliselt oluline, et toodetega seotud teenuste osutamisel peavad inimesed liikuma saarelt mandrile ja vastupidi. Sageli ei kaasne selle tegevusega kauba tarnimist, mis on seatud saartevahelise liikluse üheks eeltingimuseks."



"Selleks, et käimaoleva kriisi mõju meie regiooni majandusele ja ettevõtlusele oleks võimalikult väike, peavad Saaremaa ettevõtete toodete ja teenuste osutamise võimalused olema samaväärsed nagu ülejäänud Eestis. Kuna kriisi põhjustanud Covid-19 viirus on tänase seisuga levinud juba üle Eesti, ei täida liikumisvabaduse piirangud enam nii olulist rolli, kui kriisi puhkemisel, küll aga raskendavad need märagatavalt kohapealsete ettevõtete igapäevast toimetulekut ja takistavad jätkusuutlikku majandustegevust."



Sellest tulenevalt tegi Saaremaa Ettevõtjate Liit kaks ettepanekut. Esiteks soovitakse kokkulepitud korra alusel luba Saaremaa valla territooriumil tegutsevate ettevõtete juhtidel ja nende töötajatel liikuda saarelt mandrile ja tagasi. Teiseks sooviti, et Saaremaa pääseksid spetsialistid, kes osutavad Saaremaal tegutsevatele ettevõtetele teenust.