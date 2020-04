Enn Eesmaa ekspresident Ilvesele: tule nõu ja jõuga appi, muidu võid oma rahvale võõraks jääda 

"Ükskõik millise koalitsiooni korral, ükskõik mis ajal. Praegune olukord on aga Eestis ja kogu maailmas totaalselt erinev. Isegi kõrvalseisjad tunnistavad ning ka tunnustavad seda päevast päeva ja nädalast nädalasse jätkuvat ülimat jõupingutust, mida pole isegi millegagi võrrelda. Inimese haigestuvad, võitlevad oma elu eest, paljud lahkuvad meist igaveseks Vaatamata arstide ja haiglate jõupingutustele. Raske on kõigil ja kõikjal, ettekujutamatult raske ja kurnav on see ka rahvaste liidritele. Nemad peavad ükskõik mis olukorras leidma lahendusi, nii kodu- kui välismaiseid. Nemad peavad lõppkokkuvõttes ja iga hetk eraldi vastutama kõige ja kõigi eest."