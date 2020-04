Tanel Kiik lükkab ümber jutud invaorganisatsioonide rahastuse kärpimisest: sellist otsust ei ole ega tule

"Sotsiaalministeerium on teinud 272-le puuetega inimeste organisatsiooni koondavale Eesti Puuetega Inimeste Kojale ettepaneku otsida võimalusi tegevustoetuse summa kärpimiseks, tegevuste ära jätmiseks või edasilükkamiseks kuni 50% ulatuses. Põhjuseks see, et prognoositakse hasartmängumaksu laekumise vähenemist," vahendas EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

Tanel Kiik rahustas sotsiaalmeedias, et puuetega inimesed ja nende esindusorganisatsioonid on viimane valdkond, kus sotsiaalministeerium ja riik tervikuna ühtegi kärbet teha sooviks. "Mul on väga kahju, et täna on jõudnud meediasse vastupidised väited justkui oleks otsustatud nende organisatsioonide toetuste vähendamine 50% ulatuses. Kinnitan, et see ei vasta tõele. Sellist otsust ei ole ega tule!" selgitas Kiik

"Tõsi on see, et tulenevalt eriolukorrast ja majanduslangusest väheneb oluliselt ka hasartmängumaksu laekumine, mille kaudu rahastatakse läbi sotsiaalministeeriumi, kultuuriministeeriumi, rahandusministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi paljusid kodanikuorganisatsioone ja projekte üle Eesti," jätkas ta. "Hasartmängumaksu alalaekumine on tõsine probleem, millele meil tuleb ühiselt lahendus leida."