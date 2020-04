Ministeerium plaanib puuetega inimeste organisatsioonide toetusi poole võrra kärpida 

"Sotsiaalministeerium on teinud 272-le puuetega inimeste organisatsiooni koondavale Eesti Puuetega Inimeste Kojale ettepaneku otsida võimalusi tegevustoetuse summa kärpimiseks, tegevuste ära jätmiseks või edasilükkamiseks kuni 50% ulatuses. Põhjuseks see, et prognoositakse hasartmängumaksu laekumise vähenemist," vahendab EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

“Ajal, mil riik arutab ärisektori toetamist sadade miljonitega, on vastuvõetamatu, et kärpimise kirves lajatatakse esmajärjekorras puuetega inimeste, laste ja eakate suunas.Kui hasartmängumaksu laekumine väheneb 50% ja teisi katteallikaid ei leita, tähendab see EPIKoja võrgustikule pea 600 000 eurost kärbet. Väiksematele puuetega inimeste ja kroonilistele haigete esindusorganisatsioonidele toob see kaasa väljasuremise,” muretseb Haukanõmm.