Lõuna-Korea on mures: mitmed koroonaviirusest tervenenud patsiendid andsid uuesti positiivse proovi 

Sarnaseid juhtumeid on olnud ka Hiinas, kuid seal pole neid ametlikult kirja pandud. Lõuna-Koreas oli küll uuesti positiivse proovi andnud inimeste hulk väike: 7829 patsiendist 2,1 %. Pole teada, kui palju on neid, kes tervenesid, kuid keda pole uuesti testitud.

Korea Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse (KCDC) asedirektor Kwon Joon-wook ütles, et hetkel ei näita miski, et uuesti positiivse proovi andnud patsiendid teisi nakatada saaksid. 44% neist on kerged viiruse tunnused. Kuid ta lisas, et on endiselt palju, mida teadlased viirusest ei tea. "Covid-19 võib olla viimaste kümnendite kõige keerulisema iseloomuga patogeen. Tegu on väga raske ja väljakutsuva vaenlasega," vahendas Kwoni sõnu CNN.