Peaministri videopöördumine: valvsust kaotada ei tohi 

"Eile (neljapäeval, 16. aprillil) möödus viis nädalat päevast, mil valitsus kehtestas kõigi meie tervise ja elu kaitseks Eestis eriolukorra. See on kahtlemata olnud enamiku eestimaalaste jaoks kurnav ja murelik aeg. Oleme pidanud pingutama ja ka kurvastama.

Meie kõigi vastutustundlik käitumine on siiski läinud asja ette, sest oleme jõudnud pöördepunkti. Esimest korda kriisi algusest saati on uute nakatunute arv terve nädala jooksul langenud. Me oleme murdepunktis ning saame järgmistel nädalatel hakata üha enam rääkima kehtivate piirangute leevendamisest. Valitsuskomisjon koostab selleks tasakaaluka plaani.

Siiski ei tohi me ka praegu kaotada valvsust, et nakatumine jälle hoogu ei koguks. Peame meeles pidama, et need suunised ja piirangud on meie enda, meie lähedaste, sõprade ja tuttavate tervise hoidmiseks. Samuti kõigi eesliinil töötavate inimeste kaitsmiseks. Viiruse levikut hoiab kontrolli all ainult meie kõigi mõistlik käitumine.