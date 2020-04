Maailm WHO: Pole tõendeid, mis viitaks, et koroonaviiruse läbi põdenud inimesed on saavutanud immuunsuse Toimetas Mihkel Talivee , täna, 14:41 Jaga: M

Maria van Kerkhove Foto: AFP/Scanpix

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) leiab, et hetkel pole piisavalt tõendeid, et saaks väita, et koroonaviiruse läbi põdenud inimesed on nüüd selle vastu immuunsed.