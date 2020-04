Põlluaas: Ilves võiks alustada vabandamisest ja maksta tagasi äraärmatatud eurod 

"Ilvese järjekordset tigedat plärtsumist parafraseerides tuleb tõdeda, et:

Pärast kõikvõimalike andekate ja tublide inimeste halvustamist, kuidas saab Ilves loota, et teda tõsiselt võetaks. Ei saagi loota. Sõim ja matslus jätkub.

Kriis pole aeg järeleaitamistundideks taasiseseisva Eesti ahneimale presidendile, et ta aru saaks, et valitsus ongi kokku kogunud laiahaardelise grupi parimatest ja targeimatest inimestest covid19-st väljumiseks.

Kui ei oska noa ja kahvliga süüa, võiks lauast lahkuda. Või hoopistükkis vait olla.