Jaapanis valmistutakse halvimaks. Kuna inimesi testitakse väga vähe, siis kardetakse, et tegelik nakatunute arv on oluliselt suurem 

Saitamas oleva haigla juhtivõde Ayako Kajiwara selgitab, et juba praegu on intensiivravi osakonnas väga pingeline. "Siin on raske, sest kohe, kui arvame, et patsient paraneb, muutub ta tervis järsku halvemaks," kirjeldas olukorda Kajiwara.

Jaapanis on viimaste nädalate jooksul juhtumite arv oluliselt suurenenud. Kui 1. märtsil oli nakatunuid diagnoositud veel 243, siis reedese seisuga on see arv 9787. Hukkunuid on 190. See paneb valitsuse lootustele viirusepuhang kontrolli alla saada suure põntsu.

Peaminister Shinzo Abe on kehtestanud olukorra terves riigis. Nädala alguses hoiatasid Jaapani eksperdid, et kui erinevaid meetmeid, näiteks liikumiskeeldu, rangelt ei rakendata, võib viiruse tõttu riigis elu kaotada 400 000 inimest.

Palju on nakatunud ka haiglates viibijatel. 12. aprilli seisuga oli Tokyo haiglas koroonaviirus tuvastatud 87 arstil, õel ja statsionaarsel patsiendil. Järjest kasvav number on murettekitav, mistõttu leitakse, et testimisi tuleks korraldada ka väljaspool haiglaid.

"On tähtis, et testimised viidaks haiglatest ja kliinikutest välja. Kuna testimisi on tehtud vähe, on haigestunuid oluliselt rohkem. Haiglatöötajad ei ole valmistunud, sest nad ei tea, millisesse staadiumisse viirus patsientides on jõudnud," lausus CNNile endine Rahvusvahelise terviseorganisatsiooni (WHO) juht Kenji Shibuya.

Võrreldes teiste riikidega on Jaapanis, kus on üle 126 miljoni elaniku, tõepoolest inimesi vähe testitud: kontrollitud on umbes 90 000 kodanikku. Võrdluseks: 51 miljoni elanikuga Lõuna-Koreas on teste tehtud üle 513 000. Seetõttu usuvad eksperdid, et tegelik nakatunute arv on oluliselt suurem. Kui Jaapanis ollakse võimelised tegema ligi 12 000 testi päevas, siis tegelikkuses tehakse neid terviseministri eestkostja sõnul umbes 6000 või 7000. Arsti Eiji Kusumi sõnul tuvastatakse uusi nakatunuid kui hakatakse testima kergete sümptomitega inimesi.

Vaatamata sellele, et valitsus paistab oma strateegiasse uskuvat, leiab Kyoto ülikooli viroloog Takayuki Miyazawa, et kodanike suhtes tuleb olla ausam ning selgitada, milliseks olukord lähitulevikus võib kujuneda.