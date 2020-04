Eesti uudised Terviseamet: ööpäevaga lisandus 53 positiivset COVID-19 analüüsi Toimetas Katrin Rohtla , täna, 11:06 Jaga: M

Kaitsemask. Foto: Martin Ahven

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2 018 COVID-19 viiruse testi, millest 2,6 protsenti ehk 53 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 39 605 uut testi, nendest 1 512 ehk 3,8 protsenti on osutunud positiivseks. Surnud on koroonaviiruse tõttu 38 inimest.