Toidupoodide müüjad saavad eelisjärjekorras koroonatesti teha 

Tema sõnul saab kauplus siis, kui on põhjendatud kahtlus, saata oma töötajaid testidele. Vastavalt testi tulemusele saab kauplus planeerida, milliseid inimesi tohib tööle lasta, kui on koroonakahtlus kinnitust leidnud ja millised lähikontaktis olnud kolleegid peavad karantiini minema.

"Aga see on mõeldud praegu ainult toidukauplustele, sest nemad on need, kes meid esmase eluks vajaliku teenusega varustavad," lisas Peil.