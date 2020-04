KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 2 250 000 diagnoositud nakatunu, 154 000 surma ja 574 000 tervenenu. Euroopa suurriigid loodavad piiranguid pehmendada  

Aktiivseid juhtumeid on 1 523 090, neist kriitilises seisus 57 133 (4 %).

Enim nakatunuid on USAs – 710 272. Järgnevad Hispaania (190 839), Itaalia (172 434), Prantsusmaa (147 969), Saksamaa (141 397) ja Suurbritannia (108 692).

Ka surmajuhtumeid on kõige rohkem Ameerika Ühendriikides (37 175). Itaalias on viiruse tagajärjel elu kaotanud 22 745, Hispaanias 20 002 ja Prantsusmaal 18 681). Suurbritannias on hukkunuid 14 576, Belgias 5163, Iraanis 4958.

Viimase ööpäeva jooksul lisandus surmajuhtumeid Suurbritannias 874, Prantsusmaal 761 ja Itaalias 575.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (32 008/273), Rootsi (13 216/1400), Läti (682/5), Leedu (1149/33), Soome (3489/82).

Arvatakse, et tegelik nakatunute arv võib olla oluliselt suurem. Euronewsi andmetel on nüüdseks ka Aafrika riikides üle 1000 surmajuhtumi. Enim on seal viiruse tõttu kannatanud Alžeeria, Egiptus, Maroko ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

"Viimase nädalaga on Aafrikas diagnoositud nakatunute arv suurenenud 51% võrra, surmajuhtumite arv 60% võrra. Kuna testimisvarustuse hankimine on hetkel keeruline, võivad tegelikud numbrid olla kõrgemad," tõdes Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) etiooplasest juht Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.