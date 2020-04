VALITSUSE KORRALDUS | Eriolukorra juht sulgeb Tartus COVID-19 nakkuspuhanguga ühiselamu 

Liikumispiirang kehtib ühiselamus elavatele inimestele kuni nende COVID-19 testimise läbiviimiseni, nakatunutega kokkupuutunud lähikontaktsete välja selgitamiseni ja testi tulemuste saabumiseni. Selleks, et vältida nakkuse edasilevimist, jagatakse ühiselamu kolme tsooni. Elanikud paigutatakse vastavalt sellele, kas tegemist on COVID-19 positiivse, tema lähikontaktse või nakatunuga mitte kokku puutunud COVID-19 negatiivse inimesega.



COVID-19 positiivsed peavad püsima ranges isolatsioonis kuni haigusest tervenemiseni.



COVID-19 positiivsega kokku puutunud ehk lähikontaktsed, kellel on negatiivne proov peavad viibima kahe nädala jooksul ühiselamus oma korteris ja jälgima tervist. Neile kindlustatakse värskes õhus viibimise võimalus.



Ühiselamu elanikud, kes pole nakatunutega kokku puutunud ja kelle COVID-19 test on negatiivne, tohivad väljas liikuda arvestades eriolukorra üldisi liikumispiiranguid.



Liikumispiirangute järgimist kontrollib Raatuse 22 ühiselamus politsei- ja piirivalveamet.



Eriolukorra juht Jüri Ratas väljastas korralduse vastavalt Lõuna eriolukorra juhi Margo Klaosi ettepanekule olles lisaks konsulteerinud ka Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri, Tartu linnapea Urmas Klaasi, õiguskantsleri Ülle Madise ning Tartu Ülikooli professori Irja Lutsariga.



Tartu Ülikooli ühiselamus tuvastati eile ühel välisüliõpilasel COVID-19 positiivne proov. Täiendavalt testiti 17 kontaktset, kellest lisandus veel 5 COVID-19 nakatunut. Haigestunud elavad samas ühiselamus ja osalesid seal korraldatud sünnipäevapeol.



Korraldus jõustub allkirjastamisel. Piirangud kehtivad kuni korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.