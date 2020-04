LÕPLIK VÕIT! Suurhaigla seljatas „puuküürnikust“ apteegi ja sai kopsaka kahjutasu 

2017. aasta suvel korraldas PERH apteegiruumidele üürniku leidmiseks konkursi, kus parima pakkumise tegi Benu Apteek Eesti OÜ. Sügisel tabas haiglat aga ebameeldiv üllatus, sest kümme aastat ruume kasutanud, kuid konkursil kaotanud OÜ Terve Pere Apteek keeldus välja kolimast. See Apotheka kaubamärgi all tegutsev ravimimüügifirma kuulub suurettevõtja Margus Linnamäe äriimpeeriumisse.

Terve Pere Apteek teatas kolm päeva enne lahkumise tähtaega, et neil on PERHiga suuline kokkulepe üürilepingu pikendamiseks kolme aasta võrra. Haigla sõnul peeti küll sel teemal läbirääkimisi, aga hiljem otsustati hoopis uus konkurss korraldada.

PERH pöördus üürnikust vabanemiseks kohtusse ja nõudis kuni pinna vabastamiseni hüvitist 36 722 eurot kuus – just nii palju oli Benu nõus edaspidi ruumide eest renti maksma. Pinda pärast lepingu lõppu edasi kasutanud Apotheka tasus PERHile üüri 5500 eurot kuus, aga seda raha keeldus haigla vastu võtmast, sest see oleks tähendanud kaudselt “puuküürniku” käitumisega nõustumist.

Apotheka esitas kohtule omakorda 8666eurose vastunõude. Väidetavalt levis apteegis talumatu kanalisatsioonihais ja ventilatsioon ei töötanud korralikult. Samuti oli üürnik pinna ülemõõtmisel avastanud, et pärast vaheseinte, postide ja ukseavade mahaarvutamist on see ainult 84 ruutmeetrit suur – mitte 86, nagu lepingus kirjas. Seega oli haigla aastaid kahe ruutmeetri eest alusetult üüri võtnud.