Peaminister palub presidendil vabastada minister Karu ametist 

Kaimar Karu rääkis ERR-i saates "Ringvaade", kuidas ta IT- ja väliskaubandusministri kohalt tagasi kutsuti. Ta tunnistab, et koostöö erakonnaga oli konarlik. "Mitte midagi sellist, mis oleks takistanud ühegi ülesande täitmist," tunnistab seejuures Karu.

Karu sõnul on tema jaoks arusaamatu väide, et ministriportfell on olnud ametnike käes. Ta toonitab, et on teinud ametnikega tihedat koostööd, kuid seda ei saa lugeda enda portfelli käest andmiseks.