Eesti uudised Kohus Kiili koolivaheaja saagast: eriolukorras on kiired otsused paratamatud Helen Mihelson , täna, 20:05

Tallinna halduskohus. Foto: Teet Malsroos

Tallinna halduskohus ei kohaldanud Kiilis ära jäetud koolivaheaja tõttu kohtusse pöördunud lapsevanemate suhtes esialgset õiguskaitset. Küll aga möönab kohus, et otsus tehti viimasel hetkel ja ootamatult. „Eriolukorras on see mõneti paratamatu,“ leidis kohus.