Politsei | Pidutsedes viirust levitanud Tartu tudengeid karistada ei saa 

Kerly Virk, PPA: Kuna tudengid ei kogunenud avalikus kohas ja sellega ei kaasnenud muud korrarikkumist, ei ole nende tegevus tagantjärele karistatav. Kahetsusväärselt on aga üks kriisiaegne koosviibimine, hoolimata kõigist hoiatustest, toonud neile nüüd karmimagi karistuse koroonaviirusesse nakatumise näol. Olgu avalik või mitteavalik koht - igaühe vastutus on hoida igal sammul piisavat vahemaad ja järgida hügieeninõudeid, et viirusohtu vältida. See vastutus peaks ennekõike olema iga inimese iseenda huvides – püsida terve ja säästa haigusest teisi. Nakatanute puhul on eeskätt oluline isolatsiooni ehk nakatunute liikumispiirangu tagamine ja viiruse edasise leviku takistamine. Kuidas sellele võiks kaasa aidata riigist välja saatmine, jääb hetkel selgusetuks. Karistusena kohaldatakse riigist välja saatmist teistel alustel, mida antud juhul siin ei esine.