Halli passi omanikule sai Vene kodakondsuse taotlemine kergemaks 

Meduza kirjutab, et uus seadus lihtsustaks märgatavalt Vene kodakonsuse taotlemist Ukraina, Kasahstani, Valgevene ning Moldova kodanikele, samuti Läti ja Eesti elamisloaga isikutele (nn hall pass) ning Vene kodanike abikaasadele ja lastele. Enam pole kohustuslik tingimus, et need isikud peavad enne passi taotlemist viis aastat Venemaal elama.