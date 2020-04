Ekspert: kanepi kõhvimine võib koroonariski suurendada 

„Inimesed, kes suitsetavad või puutuvad kokku teiste suitsuga, on haigestumisele vastuvõtlikumad,“ kinnitas doktor Stanton Glantz California ülikooli San Francisco harust. „CovidVIDi kohta pole palju otseseid andmeid. Kuid on leidnud küllaga tõestust, et suitsetamine ja veipimine suruvad alla kopsude immuuntalitlust. Kanepisuits pole tubakasuitsust selles mõttes kuigi erinev.“