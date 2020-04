Teadlaste loodud ensüüm lõhustab plastpudeli tundidega 

Kompostihunnikust avastatud bakteriaalne ensüüm lammutab joogipudelite (pildil) valmistamiseks kasutatava PET-plasti osakesteks, millest saab teha kvaliteetseid uusi pudeleid. Kümne tunniga lagundas ensüüm tonnist plastpudelitest 90%. Senised ümbertöötamistehnikad on võimaldanud toota vanadest plastpudelitest vaid rõivaid ja vaipu. Carbios on seadnud sihiks lasta ensüüm tööstuslikuks taaskasutuseks käiku juba viie aasta jooksul. Arenduse kiirendamiseks on kampa võetud sellised suurfirmad nagu Pepsi ja L’Oréal, vahendab The Guardian.