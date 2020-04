Eesti uudised Leiti esimene loom, kes ei vaja hapnikku Ohtuleht.ee , täna, 17:54 Jaga: M

Foto: Wikipedia

USA teadlased Oregon State'i ülikoolist on avastanud unikaalse organismi, kes ei pea hingama. Henneguya salminicola nimeline tilluke parasiit elab lõhe koes ning on arenenud nii, et ei vaja energia tootmiseks hapnikku.