Kas koer või kass võib saada inimeselt koroona? Aga vastupidi? 

Hiina epideemiakeskuses Wuhanis uuriti kasse ja selgus, et igal kümnendal on veres praegu maailmas leviva koroonaviiruse antikehad, mis tähendab, et nad olid viirusega nakatunud. Ka Belgias tuvastati kassil Covid-19. Hongkongis avastati see viirus koertel. Ühes New Yorgi loomaaias said töötajatelt koroonaviiruse tiigrid.