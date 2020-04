Tulevane IT- ja väliskaubandusminister Raul Siem: valmisolekut küsiti juba kaks nädalat tagasi 

Reedel teatas senine IT- ja väliskaubandusminister Karu, et EKRE juht Mart Helme kutsub ta ministri kohalt tagasi. Pärastlõunaks oli selge, et erakond esitab ministrikandidaadiks senise siseministri nõunik Raul Siema.

Enda eelkäija tööd Siem pikemalt kommenteerima ei soostunud. "Kaimar Karu on kindlasti professionaalne ja pädev valdkonna tippasjatundja. Peame arvestama, et keskkond pole see, mis poolteist-kaks kuud tagasi. Oleme muutuvas maailmas ning täna on raske öelda, kus see lat peaks olema, et olla vääriline mionister. Teod näitavad, kui hästi minister hakkama saab ja arvan, et see ongi õige mõõdupuud."

Siem tunnistab, et praeguses olukorras ei saa tuua otsuste mitte tegemise põhjuseks sisselamisaja puudust. "Esimene asi on olla realist ja hoida fookust, millist teed oleme hakanud käima. Oleme kriisis sees - meil on tervishoiu-, ettevõtlus- ja majanduskriis. Kõigepealt tuleb tegeleda nendega ning anda aru, et praegu ei ole tavapärased ajad. Tunnistan, et koormus saab olema väga kõrge, aga otsuseid ei saa jätta selle taha, et mul on vaja sisseelamise aega."

Millised saavad olema uue ministri kõige olulisemad töösuunad? "Väliskaubanduskontaktide loomine, ka nende kontaktide loomistes kaasarääkimine. Pean ka ettevõtlust äärmiselt oluliseks, sest see toob leiva lauale ja palga rahakotti. Kavatsen ka sellega äärmiselt põhjalikult tegeleda."

Uus minister ei võtnud seisukohta ka e-valimiste kohta, kutsudes seda "heaks ja huvitavaks rakenduseks". Ta sõnas: "Arvamus on loomulikult erinevaid. Ka eelmised ministrid, (Kert - toim.) Kingo ja Karu on selle temaatikaga tegelenud ka sisulisemalt. Tõenäoliselt tutvunud nende tehtud töö tulemustuga põhjalikumalt ja siis vaatan edasi, aga nagu meie koalitsioonilepe ütleb, siis e-valimised jäävad ka edaspidi."