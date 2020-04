Politoloog ministri tagasikutsumisest: Mart Helme käik on väga problemaatiline, võib-olla sai Kaimar Karule saatuslikuks e-valimiste toetamine

Rein Toomla Foto: Aldo Luud

Politoloog Rein Toomla hinnangul võis IT- ja väliskaubandusministri kohalt tagasi kutsutud Kaimar Karule saatuslikuks saada, et ta toetas e-valimisi ega öelnud EKRE liidritele selle kohta midagi negatiivset. „Mart Helme käik on väga problemaatiline,“ hindas politoloog siseministri otsust