Ukrainlased pahandavad: Eesti õpiku järgi kuulub Krimm Venemaa Föderatsiooni 

Eesti ukrainlaste kongress (EUK) sai infot kaardi kohta kogukonna lapsevanematelt ning see tekitab kongressis muret. „Eesti koolide õpilastele edastatakse väärinformatsiooni Ukraina kohta ja ignoreeritakse Ukraina riigi territoriaalset terviklikkust,“ kurdab EUKi esinaine Vira Konõk haridusministeeriumile. Konõk palub ministeeriumil võtta tarvidusele meetmed, et olukorda parandada ja vältida taoliste asjade juhtumist edaspidi.

Kirjastuse Studium direktor Aavo Kennik nimetab viga kahetsusväärseks. „Kaart võeti vabavarast. Keegi ei osanud sellele geograafilises ja poliitilises mõttes tähelepanu pöörata, ei toimetaja ega retsensent – põhirõhk on keelel, see on keeleõpik,“ vabandab Kennik. „Kirjutasime ka vealeidjale, et püüame olukorda parandada: paneme enda kodulehele paranduse üles ja teeme leheküljest uue trüki, mille paneme kaaskirjaga õpikutele kaasa.“