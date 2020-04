Juhtkiri | Järjekordne nuga selga 

Küll aga ei sobinud Kaimar Karu perekond Helmele, kes heitis Karule ette liberaalseid vaateid, mis EKRE tuumikvalijale ei sobi ning et ministriportfell on läinud „ametnike partei“ kätte. Põhjust tasub kindlasti otsida ka asjaolust, et Karu pole tänini EKRE liikmeks astunud, kuigi sai erakonnalt kutse juba ministriametisse asudes. Parteipileti olulisust kinnitab ka ministrikohale Raul Siemi esitlenud EKRE, rõhutades, et siseminister Mart Helme nõunikul on pikk staaž erakonnaliikmena (3,5 aastat) ning pikk poliitiline kogemus (aasta ministri nõunikuna ja kolm aastat Rae volikogus).