Asjatundja annab nõu: kuidas valida survepesurit? 

Kõige parema ja õigema survepesuri leidmiseks tuleb läbi mõelda, mis töid ja kui tihti sellega teha oleks vaja ning millised on ootused on lisavarustusele. Lisaks tuleb vaadata ka seadmete võimekust. Survepesurite juures tuleb jälgida kahte asja: töörõhku ning veehulka. Need peavad olema omavahel optimaalsed, sest kumbki üksinda ei tee suurt midagi ära.

Näiteks suur rõhk saavutatakse veejoa piiramisega võimalikult väikse ava abil, kust siis vee läbi pressides tekib suur surve. Tulemuseks on ahtake survejuga, mis puhastab ainult ühte väikest punkti ja sedagi halvasti, kuna veehulk on liiga väike, et mustus pinnalt ära viia. Samas suur veehulk ja väike töösurve tähendab, et pestav pind saab väga märjaks, kuid ei ole piisavalt survet, mis mustust lahti lööks. Siin ei ole konkreetset valemit või vastust, et milline number on õige. Jämedalt võttes võib kasutada arvutuskäiku, kus korrutada maksimaalne töörõhk maksimaalse veehulgaga ning seejärel valida oma konkreetses hinnaklassis suurima tulemusega seade. Kuid see ei peegelda alati masina reaalset kasutusmugavust, kuna voolikupikkused, kaasasolev lisavarustus, elektrikaablite pikkused mängivad samuti rolli. Masina ehituslikud omapärad on ka olulised, kuna survepumba materjal (metall või plastik), mootori võimsus jms detailid avaldavad mõju erinevate tööülesannete täitmisel (kui kaua näiteks peab pesur järjest töötama.