VIDEO | INFOTUNDIDE TOP | Terviseamet hoiatab: viirus levib edukalt ka mööda pindasid 

Igapäevasel eriolukorra pressikonverentsil oli reedel kohal terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik, päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ning politsei- ja piirivalveameti kogukonnateenuste juhtiv korrakaitseametnik Nurmely Mitrahovitš. Teemad on hetkeolukord ja testimine, sõnumid nädalavahetuseks ja omavalitsuste kriisiga toimetulek ning PPA tegevused seoses koolivaheajaga.

Öpik teatas head uudist, et haiglaravi vajavate koroonaptsientide arv on langustrendis. Terviseamet pane korteriühistutele südamele, et nad oma trepikodasid puhtana hoiaksid.