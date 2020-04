Top | Miljard eurot talvekartuli vastu 

Valitsus harjutab meid mõttega, et tavaelu juurde niipea asja pole. Märgilise tähendusega on jaanipidude ärajäämine sel aastal. Teavet eriolukorra pikenemisest jagavad küll perekond Helme, küll Isamaa minister Reinsalu, Ratas peaministrina vaikib kas tagasihoidlikkusest, otsustusvõimetuse tõttu või on tal kasulikum negatiivseid uudiseid lasta välja öelda kellelgi teisel.

Koroonaviiruseks valmisolek haiglates pani küsima, kuivõrd õige on hoida haiglad igaks juhuks viirusesse nakatunute jaoks tühjana, aga seetõttu jääb plaaniline ravi tegemata. Ootame viirusehaigeid tühjade koikudega, kui samal ajal hakkavad surema teiste haigustega, kuid ravita jäävad patsiendid? Nüüd on plaaniline ravi taaskäivitumas.

Bolti rahaküsimine riigi käest käivitas vihase arutelu, kellele abi anda ja kas tegu on üldse Eesti ettevõttega, kas nad ikka makse ka maksavad ning kas elu oleks halvem, kui see ettevõte päästmata jäämisel ära kaoks. Lihtsamalt öeldes – kas idufirmad ja äpikirjutajad on üldse päris ettevõtted raske rauda omajate kõrval, olgu selleks siis põldur või Tallink. Riigi asi on abiandjana tasakaalupunkt üles leida.