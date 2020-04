Tõnis Erilaiu autorikülg | Jaan Tõnisson: kuidas lõppes vana riigimehe ränd pimedusse? 

Manukaks käsutati Hilda Tõnissoni kasuõde Minna Visnapuu. Jaan Tõnissoni poega Heldurit polnud korteris, kuid ta on hiljem ema sõnadele tuginedes öelnud, et läbiotsijaid oli kolm: kaks eestlast ja üks venelane. Peretuttav väitis, et üks eestlastest olevat olnud eriti häbelik ja viisakas. Tiiu Põld on selgitanud, et too oli tulevane Eesti NSV teeneline kirjanik Eduard Männik.