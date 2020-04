WHO: Aafrikast võib saada viirusepuhangu uus epitsenter 

Siiani on Aafrikas tuvastatud ligi 1000 surmajuhtumit ning üle 19 000 diagnoositud nakatunu. Need arvud on võrreldes muu maailmaga üsna madalad, ent WHO teatel levib viirus Aafrika suurematest linnadest kaugemale. Kardetakse, et haigus võib kiiresti levida ülerahvastatud piirkondades, kus on võimatu sotsiaalselt distantseeruda ning kus paljudel inimestel puudub juurdepääs puhtale veele ja seebile. Samuti rõhutas organisatsioon, et mandril pole piisavalt hingamisaparaate, et pandeemiaga toime tulla.