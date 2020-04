Mart Helme: uueks ministriks saab Raul Siem

Erakonnale ei meeldinud ka see, et Karu ei astunud ministriks saades parteisse. „Viimasel ajal me ausalt öeldes ei soovinud ka teda enam erakonna liikmeks.“

Helme esimehe sõnul saadi uue ministrikandidaadiga kokkuleppele juba paar nädalat tagasi. „Tema tugevus on näiteks see, et tegu on erakonna pikaajalise liikmega,“ ütles Helme.