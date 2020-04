LIIGA HILJA? Rootsi parlament andis valitsusele piirangute kehtestamiseks suuremad volitused 

Uue seaduse abil võib peaminister Stefan Löfveni juhitud valitsus sulgeda näiteks kaubanduskeskused, baarid, restoranid, ööklubid ja kohvikud. Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks on valitsusel võimalik sulgeda ka spordisaalid, raamatukogud ja muuseumid. Seadus võimaldab ka transpordi- ja avalike kogunemiste piirangute kehtestamist. Seni on Rootsi pandeemia vastu võrdlemisi vähe meetmeid kasutusele võtnud

„On oluline, et valitsusel oleks vajadusel koroonaviiruse vastases võitluses kasutada rohkem vahendeid,“ sõnas sotsiaaldemokraatide parlamendisaadik Kristina Nilsson. Siiski pole valitsusel piirangute kehtestamisel täielikku võimu – kui parlament leiab, et valitsuse otsused on tarbetud, võib seadusandlik kogu need hääletuse teel kehtetuks tunnistada.