Karu ametist tagasikutsumine hämmastab opositsiooni: „Eriolukorra ajal ei ole sisepoliitilise kriisi juurde tekitamine vastutustundlik.“ 

Opositsiooni juhtivpartei, Reformierakonna juhi Kaja Kallase jaoks tuli uudis Karu vallandamisest kui välk selgest taevast. „Kui Kaimar Karu tuli, tekkis kohe küsimus, kuidas tema ja EKRE klapivad. Selgus, et ei saanudki klappima. See on loomulik areng,“ hindas Kallas. „Mis on kummaline, et see juhtus eriolukorra keskel, kus ettevõtlusministril on väga suur vastutusvaldkond.“

„Ausalt öeldes kahju, sest ta oli EKRE valitsusdelegatsiooni ainus positiivne minister," võttis sündmuse, mida ta naljatlevalt Karu-tapuks nimetab, kokku sotside liider Indrek Saar. „Teiselt poolt tekitab see väga suure küsimärgi, miks võetakse sellisel hetkel ette valitsusremont."

Saaregi jaoks oli üllatav, et EKRE astus nõnda jõulise sammu hetkel, kui Karu vastutusalas olevad KredEx ja EAS peavad laiali jagama sadu miljoneid eurosid kriisiabi.

„Et Karu valdkonda tundva inimesena ei allu alati parteidiktaadile, võis ju arvata,“ hindas sotsiaaldemokraat. „Aga ääretult küüniline on seda teha hetkel, kus just see minister peaks välja töötama kiiresti realiseeruvad meetmed ettevõtluse päästmiseks. Kui palju me sellega majanduslikult riigina kaotame, kui suure paugu see meie SKT-le paneb, sest valdkonnas tekib nüüd segadus, saame hinnata tagantjärele.“

Mida saab opositsioon sellises olukorras teha? Viimase aasta jooksul on riigikogus korraldatud (tulutult) umbusaldushääletusi, kuid kriisiolukorras, ka juhul, kui on tekkinud küsimusi mõne ministri käitumise kohta, on sellest hoidutud.

„Meie oleme arutanud, et eriolukorra ajal ei ole sisepoliitilise kriisi juurde tekitamine vastutustundlik. Ja nüüd valitsus tekitab selle kriisi ise. Minu arvates on vastutustundetu sellisel hetkel hobuseid vahetada,“ hindas Kallas. Peaministri umbusaldamist, vähemalt hetkeemotsiooni ajel, siiski ei kaaluta, et valitsus saaks tegelda kriisist väljumise kavade koostamisega.

Saargi nõustub: „Kui see valitsus jookseb täiesti kokku ja ei suuda kriisi hallata, tuleb [umbusaldamiseks] valmis olla, aga praegusel hetkel tekitada täiendavat ebastabiilsust juurde pole kindlasti esimene valik.“