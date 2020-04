VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv on kerges langustrendis 

„Me kõik teame, et viirus levib hästi ühisaladel ja eriti pindadel. Meil on oluline sõnum neile, kes elavad korerites ja korteriühistutele seoses trepikodade puhastamist. See keskkond peab olema inimestele ohutu,“ sõnas ta. Õpik kordas üle, et trepikojas liigub palju inimesi ja selleks, et elanike tervist hoida, siis on korteriühistutele palve käsipuid ja lifte puhastada. Samuti on soovituslik trepikodasid tuulutada.