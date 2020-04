Seisukoht | Tiiger kodukontoris 

Parim osa uuest reaalsusest on siiski kodukontor. Soomlaste hulgas – kes teadupärast mõõdavad suhtlusdistantsi kilomeetrites – tehti Yle tellimusel küsitlus, mille tulemustest selgub, et pooled praegu kodukontorisse suunatud töötajad soovivad jätkata nii ka pärast kriisi. Kaugtöö sobib nende loomusega.

Eeliseid leiab veelgi. Saad tööle ruttamise aja arvelt kauem põõnata või fredjüssilikult molutades kohvi rüübata. Mitte kulutada sõidule ja garderoobile, vaid istuda arvuti taga dressipükstes (nagu näitas ette Vogue’i ikooniline peatoimetaja Anna Wintour). Kolida oma tegemistega suvemajja ja käia tööpausi ajal rabarberit napsamas. Rääkimata sellest, et ka tootlikkus võib olla kodus suurem kui senisel tööpostil – moodsates avatud kontorites on aeg-ajalt võimatu keskenduda.

Võtkem selle sundolukorra positiivsed küljed endaga kaasa ka kriisijärgsesse aega! Paindlik töökorraldus, innovatiivsed lahendused, suurem rahulolu. See ei ole meie jaoks midagi uut, aga tõestab nüüd oma elujõudu palju laialdasemalt. Maailm juba ootabki huviga, kuidas digiriik Eesti kriisist välja tuleb. Ehk luurab hüppevalmis tiiger just meie kodukontorites, et endast jälg maha jätta?