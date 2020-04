Vladimir Putin kinnitas, et Venemaa lükkab võidupüha paraadi edasi 

Iga aasta 9. mail tähistab Venemaa tohutu sõjaväelise väljapanekuga Nõukogude Liidu võitu natside üle II maailmasõjas. Moskva Punast väljakut läbival paraadil võib tavaliselt näha tuhandeid sõjaväelasi, tanke, lennukeid ja muud sõjatehnikat. Neljapäeval teatas president Putin, et sel kevadel paraadi ei toimu.

„Riskid seoses epideemiaga, mille kõrgpunkt pole veel möödas, on äärmiselt suured,“ ütles Putin ning lisas, et olukord ei anna talle õigust alustada paraadi ja muude massiürituste ettevalmistamist. Siiski tõdes idanaabrite riigipea, et võidupüha paraad ei jää ära – üritus toimub 2020. aastal, ent millalgi hiljem. Vene võimud jätsid paraadi edasilükkamise viimasele hetkele, ent koroonaviirusega nakatunute arvu kasv ei jätnud muud võimalust. Venelaste ambitsioonikad plaanid tundusid juba viimastel nädalatel üha ebareaalsemad.