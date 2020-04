Brasiilia president vallandas pandeemiavastaseid meetmeid propageerinud tervishoiuministri 

President Bolsonaro kritiseeris avalikult Mandettat tolle meetmete pärast. Tervishoiuminister pidas koroonaviirust tõsiseks ohuks ning soovitas inimestel vähem üksteisega kokku puutuda ning avalikus ruumis liikuda. Bolsanaro seevastu Mandetta soovitustega ei nõustunud, vaid hindas viirust tähtsusetuks, nimetades seda „väikeseks gripiks“. Kui Brasiilia osariikide kubernerid karantiinipiiranguid kehtestasid, said nad küll Mandettalt kiita, ent sattusid Bolsonaro karmi kriitika alla.

Kahe mehe vahel kestis vägikaikavedu mitu nädalat, ent nüüd otsustas president oma võimu maksma panna ning lasi tervishoiuministri ametikohalt vabastada. Pinged jõudsid haripunkti pühapäeval, kui Mandetta esines teleülekandes, paludes valitsusel kooskõlastatult kriisiga võitlema hakata. Kriitikat sai ka president Bolsonaro, kelle käitumine kriiside ajal on ka varem palju küsimusi tekitanud.

Tervishoiuminister kahtlustas pärast teleintervjuud, et võib oma töö kaotada. Teisipäeval mainis ta oma nõunikele, et käesolev nädal jääb sel ametipostil tema viimaseks. Neljapäeval teatas Mandetta mitmele tervishoiutööstuse ametnikule, et tõenäoliselt jääb ta reedel tööst ilma. Nii ka juhtus. Bolsonaro nimetas vallandamist „konsensuslikuks lahutuseks“.