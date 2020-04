KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 2,2 miljonit diagnoositud nakatunut, üle 146 000 surma ja 552 000 tervenenu. Wuhanis tõusis ohvrite arv 50% 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 678 144. Eile lisandus riigis 29 567 uut juhtumit, mis on veidi vähem kui eelneval päeval. USA-le järgnevad Hispaania (184 948), Itaalia (168 971), Prantsusmaa (165 027), Saksamaa (137 698) ja Suurbritannia (103 093). Viimane ületas eile 100 000 juhtumi piiri. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Hiina, Iraan ja Türgi. Palju haigusjuhtumeid on ka väiksemates Euroopa riikides Belgias, Hollandis ja Šveitsis – kõigis kolmes üle 25 000.