Eesti uudised OMNIVA KLIENDID ON KURJAD: järsku saab enne eriolukord läbi, kui pakk kohale jõuab Kristiina Tilk , täna, 22:45 Jaga: M

Omniva kliendid on pahurad, sest saadetiste kohaletoimetamine venib ning väidetavalt ei paku tõhusat abi ka ettevõtte klienditeenindus. Foto: Tiina Kõrtsini

Inimeste rahulolematus Omniva teenustega kogub aina hoogu. Peamiselt kurdavad kliendid pika ooteaja üle. On ka neid, kellele teevad pahameelt valedesse pakiautomaatidesse-postkontoritesse saadetud pakid. Osa klientidest väidab sootuks, et nende pakid on teadmata kadunud. Omniva ütleb, et kui saadetis on paar päeva teel olnud, ei tasu kohe asuda sellest klienditeenistusele kurtma.