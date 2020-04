Vargad kasutavad kriisiaega ära: sagenenud on autode rüüstamine

Lisaks sissemurdmistele on tavapärasest rohkem tulnud ka teateid, kus autodelt on ära võetud küljepeegleid, esitulesid, rattaid. “Vaadake aeg-ajalt aknast välja ning kontrollige, kas teie või teie naabri auto on samas seisus nagu viimane kord, kui autot nägite,“ soovitab Lääne-Harju politseijaoskond oma Facebooki lehel. Politsei palub autost lahkudes sulgeda uksed ja aknad, panna väärtuslikud esemed nähtavalt kohalt ära või võtta endaga kaasa.

Politsei soovitab silmad lahti hoida ja kahtlase tegevuse korral helistada numbril 112.