KODULEMBENE AASTA LOOM: meie nahkhiirtelt ei ole inimestele ohtlikke koroonaviirusetüvesid leitud Arvo Uustalu , täna, 21:45

KODUS: Veelendlane oma õõnes. Suvel võib teda näha veekogude kohal toitumas. Foto: Rauno Kalda

Saatuse iroonia, et Eesti tänavuse aasta loom on just nahkhiir, keda peetakse praeguse pandeemia põhjuseks. Meie nahkhiireuurijad aga ütlevad, et nahkhiirte ja Covid-19 seost käsitletakse liialt lihtsustatult ning ekslik on arvamus, et nad kujutavad endast nakkusohtu. Tõsi on see, et nahkhiirtelt on leitud koroonaviirusi, kuid teadaolevalt ei levi ükski neist inimesele otse.