Euroopa Komisjoni president palus Itaalialt vabandust 

„Jah, tõsi, et keegi polnud selleks tõeliselt valmis,“ sõnas von der Leyen europarlamendi saalis. „Nagu on ka tõsi, et liiga paljud polnud olemas sel hetkel, mil Itaalia vajas päris alguses abikätt. Ning jah, selle eest on õige, et Euroopa tervikuna palub südamest vabandust. Kuid kahetsusest on kasu vaid siis, kui see käitumist muudab. Ja tõsi on ka see, et ei läinud kaua, kui kõik mõistsid, et enese kaitsmiseks peame me kaitsma ka üksteist.“