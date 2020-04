Eesti uudised Ravimiäri kitsaskohad röövivad inimeste taskust miljoneid eurosid Priit Pärnapuu, Martin Šmutov , täna, 21:10 Jaga: M

Õhtulehe analüüs tõestab, et miljonite maksmine pelgalt pakendil oleva kaubamärgi eest pole patsientide teadlik valik. Retseptide kirjutamise, kompenseerimise ja müümise korralduses on mitu süsteemset puudust. Aastas kulutavad inimesed apteekides vähemalt 5,4 miljonit eurot nõnda, et selle kulutamist ei õnnestuks neil ühegi valemiga vältida, käigu nad kasvõi kõik Eesti apteegid läbi või oodaku päevi, mil ravimit tellitakse.