Tiit Kuresilma | Kui ilus üks viirus olla võib! 

Pisikud on küll pisikesed, kuid üliväikestest viirustest umbes tuhat korda suuremad. Bakter ehk pisik on üherakuline tuumata elusolend, keda inimene näeb vaid mikroskoobi all. Ainult vähesed meie ümber esinevad bakterid põhjustavad haigestumist.

Darwin tõdes, et jumala loodud lihtne elu evolutsioneerus ajapikku keerulisemaks ja täiuslikumaks. Hiljuti meie juurest lahkunud Tõukre Jõnn, tarkpea tehisintellekti alal, oli kindel, et juhusliku valikuga ei saa elutust ainest algset geenipõhist elu ikka kuidagi tekkida. Lubas tõestada, et senise maailma kestmisest ei jätku selliseks juhuslikuks valikuks aastamiljardeid. Küsis samas, et kuidas sai viirus olla enne baktereid, mille arvel ta elab?

On avaldatud arvamust, et mõned viirused võivad endast kujutada parasiitse eluviisi tõttu äärmuslikult lihtsustunud baktereid või on tekkinud ürgookeanis paralleelselt rakulise eluga. Tõestusi pole.

Aga viirus on pisim ja vaenab ka baktereid. Viiruste põhjustatud epideemiad algasid, kui inimesed hakkasid umbes 12000 aastat tagasi elama tihedamini asustatud põllumajanduslikes kogukondades. Võtame siit kinnitust, et hõre asustus päästab meid. Rõugeviirused ja leetriviirus on ühed vanimad inimest mõjutanud viirused.

Ameerika koloniseerimise ajal viidi viirused ka uude maailma, kuid sealsetel põlisrahvastel puudus euroopalike viiruste vastu loomulik kaitse ja miljonid neist surid epideemiate kätte. 1918–1920 levinud Hispaania gripi pandeemia ajal läks vähem kui aastaga teise ilma 40–50 miljonit inimest, tehes sellest ühe suurema ohvrite arvuga pandeemia inimkonna ajaloos.

Nüüd siis ilu juurde tagasi. Koroonaviirus on ilus ja õitsev. Teised on ka üllatuslikult ilusad ja mitmekesised. Kui looja hakkas viirusi tegema, siis võib-olla ta proovis pihta hakata lihtsaimast vormist – kerast. Nagu koroonaviirus ongi. Aga välja tuli ka jumalikult kunstipärane ikosaeeder, s.o kakskümmendtahukas.

Siis võis ta teha ka kunstipärasema spiraalse kujuga viiruse, millel on vedruks keeratud saba. Aga ühe viiruse kuju meenutab lausa ehmatavalt inimest! Tal on ümar, õieti küll paljutahukaline pea, kael, pulkjas ämblikuliste jalgade keha ning isegi kätealgetega. Siputab ka jäsemeid – ise nägin filmis. See viirus on bakteriofaag, kes istutab end bakterile peale ja eksisteerib tema arvel. See oleks ju inetult jumalavallatu, kui väidaksin siinkohal, et jumal lõi bakteriofaagi oma näo järgi.