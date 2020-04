KRIISIPUNKT: Ameerika lihavabrikus nakatus koroonaviirusega üle viiesaja töötaja 

Lõuna-Dakota on üks vähestest osariikidest, mille kuberner keeldub liikumispiiranguid välja kuulutamast. Ametlikel andmeil on seal koroonaviirusega nakatunud üle 1100 inimese. Neist rohkem kui 900 diagnoosisid arstid Minnehaha maakonnas, mis ümbritseb osariigi pealinna Sioux Fallsi, mis ka ise maakonda kuulub. Kokku elab Minnehahas kusagil 170 000 inimest. See tähendab, et koroonaga nakatus üle 0,5 protsendi maakonna elanikest.