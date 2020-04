Juhtkiri Juhtkiri | Kriis, milles tahakski särada ohtuleht.ee , täna, 18:44 Jaga: M

Olgugi et peaminister Jüri Ratas on avalikult tunnistanud, et Keskerakonna värske reklaam, mis kujutas viit ministrit ühel pildil loeteluga miljonitest, mis lähevad koroonakriisist räsitud valdkondadele, oli sobimatu, jääb õhku küsimus, kumb oli enne: Keskerakonna juhi selgusehetk või avalik pahameel?