Inimesed on hakanud nahkhiiri hävitama 

Paljud hiinlased nõuavad nüüd, et muidu nende kultuuris hea õnne sümboliks olev loom nende kodu lähedalt eemaldataks. Loomade halb maine on viinud isegi selleni, et mõned inimesed nõuavad nende populatsiooni totaalset hävitamist. Ajakiri Science kirjutab, et maailma ökosüsteemis on nahkhiirtel väga oluline roll. Lisaks on nahkhiired inimesele hädavajalikud uurimisobjektid, mitte ainult halbade nähtuste nagu viiruste vaatlemiseks, vaid ka haiguste vastu võitlemisel, vähiravis ning vananemisprotsesside uurimisel.