VIDEO | Nii armas! Isa läks vastsündinud poega tõstukiga vaatama 

Kolmapäeval tõi Sulo kallis abikaasa Katrin ilmale uue kodaniku - Sebastiani. "Eriolukorra tõttu külastada ei saa, seega püüdsin saada võimalikult lähedale. Siit ka koostöö ettepanek Paide Haigla ja Ramirendile, uus pakett - isad laste juurde."

"Sellest et isasid sünnituse juurde ja palatisse külastamagi ei lubata, andis ämmaemand juba ammu teada. Sünnitusest eemal olla oli raske meile mõlemale," rääkis Sulo Õhtulehele.

Vanem generatsioon oli neile küll selgitanud, et vanasti oligi nii. "Me ei tahaks ajas tagasi minnna vaid edasi. Kurb on et ei saanud lapse sünni juures olla," tunnistas isa, et kahjuksi pole midagi parata.

Kuidas idee üldse sündis?

"Tantsime mõlemad rahvatantsu rühmas Väiksed Viisud, kus täna viskasimegi nalja, et saad redeliga minna last ja abikaasat vaatama." Kahjuks nii see aga ei olnud, sest ümberkorralduste tõttu on sünnitusosakond esimeselt korruselt viidud kolmandale.

Kuna tantsurühmas töötavad mehed just sellistel aladel, kus on tõstukitele ligipääs, siis pakutigi välja, et läheks siis tōstukiga. "Mõeldud-tehtud!"