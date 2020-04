Seisukoht | Kus on solidaarsus? 

Teine, avalik sektor, elab aga mõnes mõttes edasi nii, nagu midagi polekski juhtunud. Ei palgakärpeid, ei koondamisi. Vastupidi, nii mõnelgi poliitikul tõusis aprillis palk, nii mõnigi ametnik sai juba koroonavõitluse eest preemiat. Avalikkuse õiglustunnet riivas hiljuti tugevalt see, et ajal, kus paljud inimesed püüavad üldse kuidagi hakkama saada, premeeris siseminister Mart Helme niigi kõrgepalgalisi tippametnikke.

Kriisi alguses võis idealistlikult loota, et Eesti võib segasest ajast välja tulla tugevama ja solidaarsema ühiskonnana. Praegu, eriolukorra 35. päeval on see lootus muutunud märgatavalt väiksemaks.